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Yürekleri burkan kare! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

YÜREKLERİ BURKAN KARE! YILDIZ FUTBOLCUNUN AYAĞI KIRILDI

Giresunspor ile Adana Demirspor arasından oynanan karşılaşmada talihsiz bir an yaşandı. Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayağı kırıldı.

Tarih : 11 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Yürekleri Burkan Kare! Yıldız Futbolcunun Ayağı Kırıldı(9/10)5

Spor Toto. Lig'de Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelirken talihsiz bir an yaşandı. Sezer Özmen'in ayağı kırıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Adana Demirspor'un tecrübeli ismi Sezer, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda yerde kalırken, takım arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. 25 yaşındaki oyuncu ambulansla hastaneye götürüldü.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Sezer Özmen'in yerine oyuna Adil Demirbağ dahil oldu. Sosyal medyada birçok futbolsever Sezer Özmen'e acil şifalar diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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