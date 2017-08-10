İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Yürekleri ağza getiren yangın! 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN YANGIN! 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Ataşehir' de 6 katlı binanın çatısında gerçekleştirilen izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangında, binanın çatısı ve üst kat dairesi kullanılmaz hale gelirken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Yürekleri Ağza Getiren Yangın! 6 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı(8/10)4

İstanbul'un Ateşehir ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın, Ataşehir Fetih Mahallesi Karadeniz Çarşı Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısında saat 14.15 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çatıda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 6. kattaki daireyi de sardı. Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı.2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında, itfaiyeye yarım ettiği belirtilen 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa dökülürken, bazı kişiler evlerinin penceresinden yangını izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yürekleri  Ağza  Getiren  Yangın  6  Katlı  Binanın  Çatısı  Alev  Alev  Yandı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER