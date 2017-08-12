İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

YÜREK YAKAN DETAY! ŞEHİT ASTSUBAY, DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK


Yürek Yakan Detay! Şehit Astsubay, Doğum Gününde Toprağa Verilecek
Tarih : 12 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Yürek Yakan Detay! Şehit Astsubay, Doğum Gününde Toprağa Verilecek(5/10)1

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında yaşanan terör olayında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serhat Gedik ile ilgili detay yürek yaktı. Şehidin cenazesi doğum gününde toprağa verilecek. Acı tesadüfü duyuran AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu oldu.

PKK İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU

İlçenin Köprüyanı mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında yaşanan terör saldırısında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serhat Gedik ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

KOMUTANLIĞA TAZİYE ZİYARETİ

Şehit haberini alan AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu beraberindeki Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile birlikte Maçka Jandarma Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.

ŞEHİDİN DOĞUM GÜNÜNE 1 GÜN KALMIŞTI

Ziyaretle ilgili twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ayşe Sula Köseoğlu, "Maçka'daki şehidimiz Jandarma Başçavuşumuz 41 yaşını dolduracaktı. 2 çocuk babası, mert, kahraman, yürekli bir askerimizdi" ifadelerini kullandı.

İşte yürek yakan detayın paylaşıldığı o tweet:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yürek  Yakan  Detay  Şehit  Astsubay  Doğum  Gününde  Toprağa  Verilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER