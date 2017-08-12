YÜREK YAKAN DETAY! ŞEHİT ASTSUBAY, DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında yaşanan terör olayında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serhat Gedik ile ilgili detay yürek yaktı. Şehidin cenazesi doğum gününde toprağa verilecek. Acı tesadüfü duyuran AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu oldu.
PKK İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU
İlçenin Köprüyanı mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında yaşanan terör saldırısında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serhat Gedik ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
KOMUTANLIĞA TAZİYE ZİYARETİ
Şehit haberini alan AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu beraberindeki Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile birlikte Maçka Jandarma Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.
ŞEHİDİN DOĞUM GÜNÜNE 1 GÜN KALMIŞTI
Ziyaretle ilgili twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ayşe Sula Köseoğlu, "Maçka'daki şehidimiz Jandarma Başçavuşumuz 41 yaşını dolduracaktı. 2 çocuk babası, mert, kahraman, yürekli bir askerimizdi" ifadelerini kullandı.
İşte yürek yakan detayın paylaşıldığı o tweet:
Kaynak: haberinburada
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