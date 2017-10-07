Beyoğlu, Taksim'de Melodika çalarak para kazanan Suriyeli 2 kardeşin yemek yerken tek ayranı pipet ile paylaşmaları, görenlerin yüreğini sızlattı.

GEÇİMLERİNİ MELODİKA ÇALARAK SAĞLIYORLAR

Her gün yüz binlerce yerli ve yabancı insanın gelip geçtiği kentin gözde yeri Beyoğlu Taksim'de, Suriyeli 2 kardeş de geçimini Melodika çalarak sağlıyor. Vatandaşların kendilerine verdikleri bahşişlerle yemek yiyen kardeşlerin bir ayranı iki pipetle paylaştıkları görüldü.

YÜREKLERİ SIZLATAN MANZARA

Çocukların bu hali, savaş sonrası yaşamlarındaki yıkımı da resmederken, halleri görenlerin içini sızlatıyor.

Kaynak: haberinburada