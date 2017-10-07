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Yürek Sızlatan Görüntü! Suriyeli 2 Kardeş, Tek Ayranı Pipet ile Paylaştı

YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ! SURİYELİ 2 KARDEŞ, TEK AYRANI PİPET İLE PAYLAŞTI

Taksim'de geçimlerini melodika çalarak sağlayan Suriyeli 2 kardeşin yemek yerken tek ayranı iki pipet ile paylaşmaları görenlerin içini sızlattı.

Tarih : 07 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Yürek Sızlatan Görüntü! Suriyeli 2 Kardeş, Tek Ayranı Pipet İle Paylaştı(10/10)6

Beyoğlu, Taksim'de Melodika çalarak para kazanan Suriyeli 2 kardeşin yemek yerken tek ayranı pipet ile paylaşmaları, görenlerin yüreğini sızlattı.

GEÇİMLERİNİ MELODİKA ÇALARAK SAĞLIYORLAR

Her gün yüz binlerce yerli ve yabancı insanın gelip geçtiği kentin gözde yeri Beyoğlu Taksim'de, Suriyeli 2 kardeş de geçimini Melodika çalarak sağlıyor. Vatandaşların kendilerine verdikleri bahşişlerle yemek yiyen kardeşlerin bir ayranı iki pipetle paylaştıkları görüldü.

YÜREKLERİ SIZLATAN MANZARA

Çocukların bu hali, savaş sonrası yaşamlarındaki yıkımı da resmederken, halleri görenlerin içini sızlatıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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