YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ! SURİYELİ 2 KARDEŞ, TEK AYRANI PİPET İLE PAYLAŞTI
Taksim'de geçimlerini melodika çalarak sağlayan Suriyeli 2 kardeşin yemek yerken tek ayranı iki pipet ile paylaşmaları görenlerin içini sızlattı.
Beyoğlu, Taksim'de Melodika çalarak para kazanan Suriyeli 2 kardeşin yemek yerken tek ayranı pipet ile paylaşmaları, görenlerin yüreğini sızlattı.
GEÇİMLERİNİ MELODİKA ÇALARAK SAĞLIYORLAR
Her gün yüz binlerce yerli ve yabancı insanın gelip geçtiği kentin gözde yeri Beyoğlu Taksim'de, Suriyeli 2 kardeş de geçimini Melodika çalarak sağlıyor. Vatandaşların kendilerine verdikleri bahşişlerle yemek yiyen kardeşlerin bir ayranı iki pipetle paylaştıkları görüldü.
YÜREKLERİ SIZLATAN MANZARA
Çocukların bu hali, savaş sonrası yaşamlarındaki yıkımı da resmederken, halleri görenlerin içini sızlatıyor.
Kaynak: haberinburada
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