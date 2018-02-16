YURDUN TUVALET PENCERESİNDEN ATLAYAN GENÇ KIZ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Şanlıurfa'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki yurdun 4'üncü katındaki tuvalet penceresinden atlayan genç kız beton zemine çakılarak can verdi.
Şanlıurfa'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki yurdun 4'üncü katındaki tuvaletin penceresinden atlayan Ü.Ş.G. (16) hayatını kaybetti.
6 AYLIK ÇOCUĞU VAR
Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sabancı Kız Yetiştirme Yurt Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, dün öğleden sonra Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya getirilen ve 6 aylık çocuğu olan Ü.Ş.G., yurt binasının 4'üncü katında bulunan tuvalete gitti. Bir süre sonra genç kız, tuvaletin küçük penceresine çıkarak kendini aşağıya bıraktı.
BETON ZEMİNE ÇAKILDI
Genç kızın düştüğünü görenler, durumu yurt idaresine ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, beton zemine çakılarak kanlar içerisinde kalan Ü.Ş.G.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici'nin de geldiği olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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