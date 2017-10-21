YUNANSİTAN'A KAÇARKEN YAKALANAN FETÖ'CÜ ŞİKE HAKİMİ: CİĞER YEMEYE GELMİŞTİK
Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalanan FETÖ'nün şike hakimi Bülent Kınay ve Ergenekon hakimi Fatih Mehmet Uslu kendilerini "Ciğer yemeye geldik" diyerek savundu.
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan şike davası hakimi Bülent Kınay, Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu yanlarında 2 Pakistan uyruklu göçmen kaçakçısıyla birlikte Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar Köyü'nde yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Edirne Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandıkları tespit edilen hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu adliyeye sevk edildi.
HAKLARINDA 6 MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI VAR
Yapılan incelemenin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'şike' davasına bakan Bülent Kınay'ın FETÖ soruşturması kapsamında Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından arandığı belirlendi. Diğer FETÖ şüphelisi hakim Fatih Mehmet Uslu'nun ise Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı ve Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından arandığı ortaya çıktı. Edirne adliyesinde işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu'nun gözaltı süreleri uzatılarak arandıkları şehirlere gönderilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi."EDİRNE'YE CİĞER YEMEĞE GELDİK"
Edirne Adliyesi'nde işlemleri tamamlandıktan sonra jandarma aracına bindirilen hakim Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Yunanistan'a mı kaçıyordunuz?' sorusu üzerine gülerek, " 'Edirne'ye gezmeye ve ciğer yemeğe geldik" cevabını verdi. Pakistan uyruklu 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü. Savcılık Pakistan uyruklu 2 şüphelinin serbest bırakmalarına itiraz ettiği öğrenildi.ONLAR DA YUNAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu'nun yanı sıra sınırda haklarında yakalama kararı bulunan ve 'ByLock' kullanıcı olduğu tespit edilen öğretmen Ömer Faruk Aytunç, turizm rehberi Kemal Güngör, ev hanımı eşi Zeynep Güngör, Hatice Kübra Aytunç, hakim Sinan Akdoğan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Zeynep Güngör, tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerini ardından arandıkları şehirlere göndereceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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