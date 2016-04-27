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yunanların gözü türk yolcuda!

YUNANLARIN GÖZÜ TÜRK YOLCUDA!

Yunan adalarına geçen yıl 25 bin Türk yolcu götüren Celestyal Cruises, bu yıl seferlerini artırarak, 45 bin Türk yolcuyu taşımayı hedefliyor

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:21
Puan Ver : Yunanların Gözü Türk Yolcuda!(8/10)6


Celestyal Cruises'un bu yılki hedefi 45 bin Türk yolcu... Yunan adalarını geçen yıl ziyaret eden 25 bin Türk yolcunun tercihi Celestyal Cruises, bu yıl sefer sayısını artırarak, 45 bin Türk yolcu taşımayı hedefliyor.

En son gemisi Celestyal Nefeli için ana limanını Türkiye olarak belirleyen Celestyal Cruises'un Üst Yöneticisi Kyriakos Anastassiadis, Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Turizm'in Yönetim Kurulu Üyesi Gianluigi Baltazzi ve Celestyal Cruises Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Pythagoras Nagos, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası Kruvaziyer Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Anastassiadis, yaptığı konuşmada, kruvaziyer şirketlerinin tüm ülkelerdeki amacının turizmi geliştirmek olduğunu söyledi.



 







Etiketler: Yunanların  Gözü  Türk  Yolcuda    haber

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