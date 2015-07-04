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yunanistan'ın geleceğine saatler kaldı

YUNANİSTAN'IN GELECEĞİNE SAATLER KALDI

Yunanistan'ın geleceği için bir dönüm noktası olacak olan referanduma saatler kaldı. Yarın Yunan halkı ülkenin bundan sonraki gidişatı için oy verecek. Yunanistan ve Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün dünyanın gözü referandum sonucunda.

Tarih : 04 Temmuz 2015, 13:27
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Yunanistan'ın geleceği için bir dönüm noktası olacak olan 5 Temmuz referandumuna saatler kaldı. Kreditörlerin şartlarının kabul edilmesi ya da edilmemesi için yarın oy kullanacak olan Yunan halkı "Evet"çiler ve "Hayır"cılar olarak ikiye bölünmüş durumda. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu ülkede, yarın sonuç "Evet" de çıksa "Hayır" da çıksa Yunan halkı için öngörülen senaryolarda halkı zor günlerin beklediği açık bir şekilde görülüyor.



Peki böyle bir ortamda, Yunanistan'da referanduma çok kısa bir süre kala neler yaşanıyor, neler konuşuluyor?



Referandum için bir engel kalmadı



Le Figaro'nun haberine göre, dün, Yunanistan'ın yargı alanındaki en büyük otoritesi Danıştay, biri mühendis, biri de avukat olan iki kişinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle referandumu durdurma başvurusunu reddetti. Böylece, Yunanistan'da yarın gerçekleştirilecek olan referandumun önünde herhangi bir engel kalmadı.



IMF Raporu: Borçların bir kısmı silinmezse Yunanistan yaşayamaz



Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Yunanistan'ın borçlarına ilişkin dün yayınlanan raporda, ülkenin borçlarının bir kısmı silinmediği takdirde ülkenin yaşama şansı olmadığı ortaya kondu. Bununla birlikte, söz konusu raporda, önümüzdeki üç yıl boyunca Yunan ekonomisinin ayakta kalabilmesi için 50 milyar euroya ihtiyacı olduğu dile getirildi. IMF'nin yayınladığı raporun dünya basınında yankı bulmasının ardından, dün akşam bir televizyon programında konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, söz konusu raporun "siyasi anlamda çok önemli bir rapor" olduğunu ifade etti ve Çipras, borçlarının bir kısmı silinmediği takdirde zaten iflasa gitmesi beklenen Yunanistan'da kreditörlerin sunduğu şartlar için halka bir kez daha "Hayır" çağrısı yaptı.



Tusk: "Hayır"ı dramatikleştirmeyin



Le Figaro'nun haberine göre, Yunanistan'da referanduma çok az zaman kala AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da önemli değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'da yarın gerçekleşecek olan referandumda "Hayır" sonucu çıktığı takdirde, Avrupa Birliği'nin dramatik mesajlar vermekten kaçınması gerektiğini söyleyen Tusk, "Bu sonuç, Yunanistan için ne Euro Bölgesi'nin, ne görüşmelerin kapısını kapatır" dedi. Yunan halkının "Hayır" demesinin sadece görüşmelerin alanını daraltacağını ifade eden Tusk, "Hayır sonucundan sonra, herhangi bir dramatik mesaj vermemize gerek yok. Bizim amacımız Euro Bölgesi'ni birlik içinde tutmaktır. Referandum, Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde de tutmaz, Euro Bölgesi'nden dışarı da çıkarmaz" diye konuştu.



25 bin "Hayır"cı, 20 bin "Evet"çi Atina sokaklarındaydı



Öte yandan, dün akşam “Evet”çiler ve “Hayır”cılar olarak ikiye bölünen Yunan halkı Atina sokaklarındaydı. Şehirde 25 bin Yunan vatandaşı “Hayır” diye sloganlar atarken, karşı taraflarında da 20 bin kişilik bir diğer grup kreditörlerin şartlarına “Evet”i savundu. Parlamentonun aşağısında bulunan Syntagma Meydanı'nda ise, “Hayır” diyen Yunan vatandaşları, “Geri adım atılmayacak”, “Şantaja hayır”, “Memorandumlara hayır”, “Son ana kadar hayır” diye sloganlar attılar. Meydana gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kreditörlerin şartlarını onaylamayı düşünmeyen vatandaşlara destek çıktı ve "demokrasi"yi kutlayan açıklamalar yaptı.








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