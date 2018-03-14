YUNANİSTAN'IN EL KOYDUĞU 1,5 MİLYON EURO DEĞERİNDEKİ TÜRK BAYRAKLI YAT BODRUM'A GETİRİLDİ
Yunanistan'ın Astipalya Adası'nda eksik evrak gerekçesiyle geçen yıl el koyduğu 1,5 milyon euro değerindeki Türk bayraklı yat, Bodrum'a getirildi.
Yunanistan'ın Astipalya Adası'nda eksik evrak gerekçesiyle geçen yıl 23 Eylül'de el konulan 'Halis Temel' isimli Türk bayraklı turistik yat, 6 ay sonra teslim alındı. Yat ve personeli, bugün öğle saatlerinde Bodrum'a döndü.
GEÇTİĞİMİZ EYLÜL AYDINDA EL KONULMUŞTU
Bodrum'da charter turizm yapan 42 metre uzunluğundaki, 12 kabinli, Türk bayraklı, 1,5 milyon euro değerindeki 'Halis Temel' isimli ahşap yat, geçen yıl 20 Eylül'de, 18 ABD'li yolcusu ile Akdeniz'de mavi yolculuk için denize açıldı. Yunanistan'a ait Rodos Adası'ndan giriş yapan yat, geçen yıl 23 Eylül'de, Astipalya Adası'na da uğradı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı adada polis, eksik evrak gerekçesiyle kaptan 30 yaşındaki Hakan Tekerek'i gözaltına aldı.
6 AYLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ
Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahkemeye çıkarılan kaptan Tekerek'e, 110 bin Euro ceza kesilerek serbest bırakıldı. Kaptan Tekerek ile yat personeli gemici Olcay Garip (27), yağcı Osman Desti (26) ve gemici Erman Gökkaya (27), Kilimli (Kalimnos) Adası limanına getirilerek bağlanan yatı almak için beklemeye başladı. 6 aylık bekleyiş sonlandı. Yat, bugün personeliyle birlikte Bodrum'a getirildi. Şirket yöneticisi Aykut Uzunşimşek ve Erhan Berber, tekneyi karşıladı.
Kaynak: haberinburada
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