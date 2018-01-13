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Yunanistan'ın Alıkoyduğu Gemiyle İlgili Türkiye İnceleme Başlattı

YUNANİSTAN'IN ALIKOYDUĞU GEMİYLE İLGİLİ TÜRKİYE İNCELEME BAŞLATTI

Yunanistan'ın "Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıyor" gerekçesiyle el koyduğu gemi hakkında inceleme başlatıldı.

Tarih : 13 Ocak 2018, 04:40
Puan Ver : Yunanistan'ın Alıkoyduğu Gemiyle İlgili Türkiye İnceleme Başlattı(5/10)1

Türkiye, Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu gemi hakkında inceleme başlattı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, gemiye verilen iznin Türkiye'den Libya'ya değil Etiyopya'ya mal taşınmasına ilişkin olduğunu, Ankara'nın Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle riayet ettiğini vurguladı.

İNCELEME VE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Yunan sahil güvenlik güçlerinin, Mersin ve İskenderun limanlarından aldığı ve Libya'ya patlayıcı yapımında kullanılabilecek madde yüklü kargo taşıdığı belirtilen Tanzanya bandıralı "Andromeda" adlı gemiyi 7 Ocak 2018 tarihinde Girit açıklarında alıkoyduğu yönündeki haberlerin, Libya ve Yunanistan basınında yer alması üzerine ilgili makamlarca gerekli inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

419 TON TEHLİKELİ MADDE YÜKLÜ

Açıklamada edinilen ilk bulgulara göre, bahsi geçen gemi için 23 Kasım 2017 tarihinde Mersin Limanından hareketle Cibuti Limanına gideceği yönünde bildirimde bulunulduğu ve Mersin Limanında 29 dolu konteynerde 419 bin 360 kilo "tehlikeli" yükünün olduğunun beyan edildiği kaydedildi.

"GEREKLİ İZİNLER ALINDI"

Yapılan evrak incelemesinde, gemide, "Etiyopya'da farklı firmalara teslim edilmek üzere, infilaklı fitil, anfo, power gel magnum, kablo, elektrikli ve elektriksiz kapsül ve amonyum nitrat çözeltisi cinsi eşyaların olduğu, bu maddelerin Etiyopya'ya ihracatı için Türk mevzuatının gerekli gördüğü izinlerin alındığı, geminin Mersin Limanından önce uğradığı İskenderun Limanından ise Yemen ve Umman'a gönderilmek üzere statik tank, tanker dorse ve dorse üstü statik tank yükü aldığının" tespit edildiği ifade edildi.

BELGELER İSTENDİ

Büyükelçilik açıklamasında, ön bilginin, ihracatın usulüne uygun yapıldığını ve malzemenin, Türkiye'den ayrılışında Libya'ya gönderilmek üzere yola çıkmadığını gösterir nitelikte olduğu vurgulanarak, konunun ayrıntılı şekilde incelendiği, Yunanistan makamlarından gemide ele geçen belgeler, mürettebat ifadeleri ve diğer tüm tamamlayıcı belge ve bilgilerin ivedilikle Türk makamlarına iletilmesinin talep edildiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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