

Euro Bölgesi'ndeki 19 ülkenin liderleri, Yunanistan'ın borç krizinin çözümü amacıyla Brüksel'de toplandı. Gece boyu süren 'acil zirve'de Yunanistan, Almanya, Fransa ve Avrupa Birliği'nin yeni bir kurtarma planında uzlaşmaya varıldı. Reuters haber ajansı, son dakika olarak Belçika Başbakanı Charles Michel'in Euro Bölgesi zirvesinde bir "anlaşma" olduğunu söylediğini geçti.



ZİRVEDEN ANLAŞMA ÇIKTI







Euro Bölgesi liderlerinin 16 saat süren Yunanistan zirvesinde, ağır şartlar karşılığında Atina'ya üçüncü kurtarma paketi konusunda anlaşma sağlandı.







Yunanistan basın danışmanı da konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.







Basın danışmanı, "Euro Bölgesi liderler zirvesinde anlaşmaya ulaşıldı" dedi.







BELÇİKA BAŞKANI TWEET ATTI







Euro bölgesi yetkilileri, liderlerin devam etmekte olan Yunanistan görüşmelerinde bir anlaşmaya vardığını söyledi.



Belçika Başbakanı Charles Michel tek kelimelik bir tweet atarak "Anlaşma" ifadesini kullanırken, Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü de "Görünüşe göre bir anlaşmaya vardık" tweetini attı.







SABAHA KADAR SÜRDÜ







Yunanistan ile Avrupalı liderler arasında gerçekleşen görüşmeler sabaha kadar sürdü, görüşmelerin 15'i saati aştığı ifade edildi.







OLAĞAN TOPLANTI BUGÜN YAPILACAK







Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın çağrısı üzerine görüşmeye devam edecek olan liderler bugün yeniden Yunanistan'ı ele alacak.







Eurogroup'un ise bugünkü olağan toplantısında Yunanistan'ın ayakta kalmasını sağlayacak acil finansmanın nasıl sağlanabileceği konusunu ele alması bekleniyor.