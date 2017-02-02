Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı
Pac-Man ‘In Babası Öldü
Apple , İran Uygulamalarını Kaldırıyor
Kodlama Eğitimi Ve Gelecek İçin Önemi
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesinde

yunanistan'dan tehlikeli hamle!

YUNANİSTAN'DAN TEHLİKELİ HAMLE!

Kardak kayalıklarında tehlikeli hareket! Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla, Yunan özel birliğindeki paraşütçülerin dün Kardak kayalıklarına yaklaşık iki...

Tarih : 02 Şubat 2017, 17:06
Puan Ver : Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!(8/10)7


Kardak kayalıklarında tehlikeli hareket! Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla, Yunan özel birliğindeki paraşütçülerin dün Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayarak gövde gösterisi yaptığı ortaya çıktı.



Yunan 'www.armynow.net' askeri sitesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yanında bazı askeri yetkililerle birlikte dün sabah, 21 yıl önce ölen 3 Yunan askerinin anısına Kardak kayalıklarına helikopterden çelenk attı. Aynı saatlerde Türk F-16 uçaklarının Kardak kayalıkları üzerinde uçtuğu Yunan basınında yer aldı.



TÜRK JETLERİ BÖLGEDE ALÇAK UÇUŞ YAPTI



Türk jetlerinin bölgede alçak uçuş yaptığı iddialarının ardından, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla Yunan özel birliğindeki paraşütçüler, Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayış yaptı.



BODRUM'DAN GÖRÜLDÜ



Yunan intirnet sitesinde Yunan askerlerinin Bodrum'un Turgutreis ve Akyarlar Mahalleleri açıklarındaki Psemiros ile İstanköy Adası arasındaki Kumburnu Mevkisi'ndeki paraşütle atlayış fotoğarflarına da yer verildi.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Yunanistan  Dan  Tehlikeli  Hamle    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER