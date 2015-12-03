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yunanistan'dan şaşırtan rusya açıklaması

YUNANİSTAN'DAN ŞAŞIRTAN RUSYA AÇIKLAMASI

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, sınır ihlali yaptığı için düşürülen Su-24 uçağının Suriye hava sahasında vurulduğunu iddia etti.

Tarih : 03 Aralık 2015, 09:09
Puan Ver : Yunanistan'dan Şaşırtan Rusya Açıklaması(7.3/10)8


Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 tipi savaş uçağının Suriye hava sahasında vurulduğunu söyleyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, “Bu gerçeği Türkiye de kabul ediyor. Eğer aksi olsaydı Türkiye, NATO'dan Kuzey Atlantik Antlaşmasının 5. maddesine göre hareket etmesini talep ederdi” dedi.

Kuzey Atlantik Antlaşmasının 5. maddesi, NATO'nun herhangi bir üyesine yapılan saldırıyı ya da saldırı tehdidini bütün üye ülkelere yapılmış varsayıyor.



‘İHLAL OLSAYDI TÜRKİYE'NİN YANINDA OLURDUK'



NATO'dan çifte standart: Yunan ve Türk hava sahasının ihlalleri apayrı konular Kammenos, “Eğer Rusya Türk hava sahasını ihlal etseydi, Türkiye'nin yanında olurduk. Yunanistan NATO ve AB üyesidir. İhlal halinde Rusya'nın yanında yer almazdık” diye konuştu.








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