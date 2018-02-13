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Yunanistandan Küstah Kardak Çıkışı: Türkiye'nin Çevresi İstikrarsız, Çözümde Yardımcı Olmuyor

YUNANİSTANDAN KÜSTAH KARDAK ÇIKIŞI: TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİ İSTİKRARSIZ, ÇÖZÜMDE YARDIMCI OLMUYOR

Dün geceden beri Kardak kıyıları etrafında yaşanan gerilimin ardından Yunanistan'dan ilk kez açıklama geldi. Hükümet sözcüsü "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" dedi.

Tarih : 13 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Yunanistandan Küstah Kardak Çıkışı: Türkiye'nin Çevresi İstikrarsız, Çözümde Yardımcı Olmuyor(6/10)2

Dün geceden beri Kardak kıyıları etrafında yaşanan gerilimin ardından Yunanistan'dan ilk kez açıklama geldi. Yunan Hükümet sözcüsü Türkiye'yi suçlayarak "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı Tusk Yunanistan gerilimi ile ilgili Türkiye'ye çağrıda bulundu.

YUNAN BOTU ENGELLENMİŞTİ

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botu, engel olan Türk botunun arka kısmına sürttü. Diğer gerginlikte ise Türk botları, Yunan botlarının Kardak'a gelmesini engelledi.

"ÇEVRESİNDE İSTİKRARSIZLIK VAR"

Yunan hükümeti sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Real FM'e açıklamalarda bulunan Sözcü, son zamanlarda Türkiye çevresine "istikrarsızlığın hakim olduğunu" belirtti ve "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" dedi.

17 Ocak'ta da Kardak kayalıkları yakınında bir Türk sahil güvenlik teknesi, Yunan donanmasına ait küçük bir savaş gemisiyle (gambot) çarpışmıştı.

"SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'ye 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesi' çağrısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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