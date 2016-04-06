

Bu hafta içerisinde yüzlerce göçmenin daha Yunanistan'ın Midilli ve Sakiz adalarından Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyordu.







Ancak sadece bu hafta içerisinde Yunan adalarına ulaşan göçmenlerin sayısının Türkiye'ye gönderilenlerin sayısını aştığı belirtildi.







Birlşemiş Milletler (BM) sadece Pazartesi günü Yunan adalarına 220 göçmenin ulaştığını açıkladı.







Yunanistan'daki binlerce göçmenin geçtiğimiz hafta sonu bir anda toplu olarak iltica başvurusunda bulunması da iade edilebilecek göçmen sayısının hızla azalmasına yol açmış durumda.







AB - Türkiye anlaşması uyarınca 20 Mart'tan itibaren Yunanistan'a ayak basan her bir göçmen, iltica başvurusu yapmaması durumunda Türkiye'ye iade edilecek. Anlaşmaya Suriyeli mültecilerin iadesi de dahil edilmişti.







AB ise Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli karşılığında, Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyeliyi kabul etme sözü vermişti.







Pazartesi günü Türkiye'ye gönderilen 202 göçmenin hiçbirisinin iltica başvurusu yapmadığı açıklanmıştı.







Ancak BM yetkilileri Dikili'ye gönderilenlerin 13'ünün iltica başvurusu talebini ilettiklerini, fakat yetkililerin bu taleplere dikkate almadığını açıkladı.







BBC'nin sorularını yanıtlayan BM sözcüsü Boris Çeşirkov, "Hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da gerekli tedbirler alınmadan anlaşmanın yürürlüğe sokulduğu konusunda uyarmıştık. Plan aceleye getirildi. Hala ham" dedi.







Sözcü Çeşirkov, iltica başvurusu talebi işleme konmayan 13 göçmen konusunda Türkiye'yle birlikte çalışacaklarını ifade etti.







PAKİSTANLILARIN DURUMU







Pazartesi günü gerçekleşen iade işlemleri sonucu Türkiye'ye 2 Suriyeli gönderilirken, Türkiye'deki kamplardan 43 Suriyeli AB ülkelerine gitmişti.







32 mülteci Almanya'ya giderken, 11 mülteci de Finlandiya tarafından kabul edildi. Salı günüyse 31 Suriyeli daha Türkiye'den Hollanda'ya gitti.







Türkiye'ye gönderilen 202 göçmeninse 130'u Pakistanlıydı. Midilli Adası'ndaki göç merkezlerinde tutulan Pakistanlılar dün düzenledikleri protesto gösterisinde 'Özgürlük' sloganı attı.







Pakistanlı göçmenlerle çalışan bir gönüllü yardım görevlisi, BBC'nin sorularını yanıtlarken, pek çok Pakistanlı'nın meşru iltica talebinin olduğunu ifade etti ve "Ancak şimdi bir sonraki tekneye bindirilip Türkiye'ye gönderilmekten endişe ediyorlar" dedi.







Midilli Adası'ndaki Moira kampında kalan 3 bin göçmenin neredeyse tamamının iltica başvurusunda bulunduğu belirtiliyor.







Başvuruları değerlendirmek üzere AB Midilli'ye 400 yetkili ve 400 de tercuman gönderme sözü vermişti. Ancak adadaki BBC muhabiri Sarah Rainsford, şu ana kadar çok az sayıda yetkilinin Midilli'ye ulaştığını aktarıyor.







İltica başvurularının değerlendirilmesine bugün başlanacak. Yunan yetkililer sürecin 48 saat içerisinde tamamlanabileceğini ifade ediyor.







Ancak başvuruları reddedilenlerin 5 gün içerisinde karara itiraz etme hakkı var. Bunun da tüm süreci daha da uzatabileceği uyarıları yapılıyor.