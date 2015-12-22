

Sabah saat 10.30'da Yunanistan Parlamentosu'na giden Mahmud Abbas coşkulu ve devamlı alkışlarla karşılandı. Meclis Başkanı Nikos Voutsis tarafından onaya sunulan Filistin Devletinin tanınması oy birliğiyle onaylandı.







Artık Yunanistan'ın bütün resmî evraklarında “Filistin Yönetimi" ibaresi yerine 'Filistin' terimi kullanılacak. Çipras "Yunanistan, Filistin Sorununa haklı ve uygulanabilir bir çözüm bulunması için olumlu bir rol oynayabilir" dedi ve bölgede istikrarın sağlanması için bir diyalog köprüsü oluşturabileceğini ekledi. Aynı zamanda İsrail ile barış içinde yaşayacak, 1967'nin sınırlarına dayanan ve başkenti doğu Kudüs olan bir Filistin Devletinin oluşturulması için çözümler aramakta aktif rol oynayacağına söz verdi.







Aleksis Çipras, dün Mahmud Abbas ile yaptığı ortak basın toplantısında her iki tarafın terörü kınadığını, ayrıca Kıbrıs Sorununun Birleşmiş Milletler Örgütü bildirileri çerçevesinde çözülmesinin o bölge için çok önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtti.







İki ülkeyi bağlayan tarihî ilişkilere değinen Mahmud Abbas da "Filistin Sorunu çözülürse, bölgeyi saran teröre de çözüm bulunacaktır. Teröre karşıyız, Suriye'de, Irak'ta ve bütün bölgede problemlerin siyasî alanda çözülmelerinden yanayız" dedi.