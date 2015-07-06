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yunanistan'daki referandumu avrupa basını böyle gördü

YUNANİSTAN'DAKİ REFERANDUMU AVRUPA BASINI BÖYLE GÖRDÜ

Yunanistan'daki referandumda "Hayır" oyu çıkması, Avrupa basınında, kreditörlerle müzakerelerde yeni ve zorlu bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:24
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İngiliz Financial Times gazetesi, kurtarma paketinin şartlarına ilişkin referandumun, kreditörler tarafından "Euro Bölgesi üyeliğinde kalmak ya da çıkmak" olarak algılandığını vurguladı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, referandum sonucunun Euro Bölgesi'nden çıkmak anlamına gelmeyeceğini belirttiği hatırlatılan haberde, "Fakat Euro Bölgesi liderleri, referandumdan "Hayır" çıkmasının, Yunanistan'ın para birliğinden çıkışı için zemin oluşturacağını söyledi" ifadesi kullanıldı.



Guardian'ın ekonomi editörü Larry Elliott, "Kreditörler, nakitsiz kalmış bir ekonominin birkaç hafta boyunca nasıl ayakta kalacağını görmek isteyebilir. Çipras baskı altında kalır, istifa eder ve ekonomiye ilişkin haberler kötüleşirse erken seçim çağrısında bulunur ve seçimin sonucunda Avrupa'nın geri kalanına karşı daha yumuşak başlı bir hükümet oluşur... Fakat bunu oynamak riskli. Çipras'ın istifasına sıra gelmeden Yunanistan, Euro Bölgesi'nden çıkmaya zorlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.



Elliott, makalesinde, "Kreditörler referandumun sonucuna saygı duymalı, krizin kontrolden çıkmasını engellemek için Yunanistan'a bir şey vermeleri gerektiğini fark etmeli" ifadesini kullandı.



'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KRİZİ'

Independent gazetesi ise manşetinde, Avrupa'nın, 'Yunanistan halkının kararlı bir şekilde referandumda yıllarca sürecek yeni kemer sıkma önlemlerine 'Hayır' demesinden ve fiilen Brüksel'e bir ülkeyi ekonomik uçuruma sürüklemesi için meydan okumasından sonra Avrupa'nın, tarihin en büyük siyasi kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.








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