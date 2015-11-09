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yunanistan'daki 'öcalan' davası başladı

YUNANİSTAN'DAKİ 'ÖCALAN' DAVASI BAŞLADI

Abdullah Öcalan'ın, yakalanmasından sorumlu tuttuğu Yunan devletine karşı açtığı tazminat davasının ilk duruşması yapıldı. Atina İdari Mahkemesi'ndeki duruşmada Öcalan'ı avukatı Cengiz Çiçek temsil etti.

Tarih : 09 Kasım 2015, 16:09
Puan Ver : Yunanistan'daki 'öcalan' Davası Başladı(6/10)4


Öcalan, 9 Aralık 2008 tarihinde avukatları aracılığıyla açtığı davada, Yunan devletini "yasa dışı muamele yapmak ve temel insan haklarını ihlal etmekle" suçlayarak  20 bin 100 euro tazminat talebinde bulunmuştu.



Dava dilekçesinde, 1988'de Suriye'den kaçtıktan sonra yakalanıncaya kadar olan süreci anlatan Öcalan, Yunan devletinin, "kendisini koruyacağı ve siyasi iltica hakkı tanıyacağı" yönünde söz verdiğini ancak bu taahhüdünü yerine getirmediğini savunuyor.








Etiketler: Yunanistan  Daki    Öcalan    Davası  Başladı    haber

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