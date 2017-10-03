Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

Yunanistan'daki Kerbela anmasında inanılmaz görüntüler!

YUNANİSTAN'DAKİ KERBELA ANMASINDA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER!

Yunanistan'da gerçekleştirilen Kerbela anmasında bir araya gelen Şii'ler, ağıtlar yakarak jiletli zincirlerle sırtlarına vurdu. İnanılmaz görüntülerin yaşandığı program, gün boyu sürdü.

Tarih : 03 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Yunanistan'daki Kerbela Anmasında İnanılmaz Görüntüler!(8/10)4

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Kerbela katliamını anan Şii'lerin programında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda kişinin katıldığı programda jiletli zincirler dikkat çekti.

KERBELA KATLİAMI İÇİN ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın liman kenti Pire'de; Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1378. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

JİLETLİ ZİNCİRLERLE GELDİLER

Kerbela'da yaşananlar nedeniyle ağıt yakan Şiiler, jiletli zincirlerle sırtlarına vurdu.

GÖRÜNTÜLER GÜN BOYU SÜRDÜ

İnanılmaz görüntülerin ortaya çıktığı anma programı gün boyu sürdü.

İşte Yunanistan'daki Şii'lerin Kerbela anmasında yaşananlardan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yunanistan  Daki  Kerbela  Anmasında  İnanılmaz  Görüntüler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER