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YUNANİSTAN'DA YIKILAN BİNALAR VAR


YUNANİSTAN'DA YIKILAN BİNALAR VAR
Tarih : 12 Haziran 2017, 16:38
Puan Ver : Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var(7/10)6


Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Yunanistan'da da büyük etki yarattı. Yunan televizyon kanalları Midilli adasının güneyinde Plomari kasabasında depremin çok yakındna  hissedildiğini, bazı binalarda yıkılmalar meydana geldiğini duyurdu.



Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, depremin merkez üssü Yunan adası Midilli'ye bağlı Plomari kasabasının 11 kilometre açıkları.



Yetkililerden yapılan açıklmada can kaybı ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtiliyor.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yıkılan evler olduğu görülüyor.



 



kaynak:milliyet








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