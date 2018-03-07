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YUNANİSTAN'DA TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASINA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ!


Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den sert tepki!
Tarih : 07 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : Yunanistan'da Türk Bayrağının Yakılmasına Türkiye'den Sert Tepki!(9/10)5

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

" IRKÇI SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI BEKLİYORUZ"

Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz" denildi.

AŞIRI SAĞCILAR TÜRK BAYRAĞI YAKTI

Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen protestolarda Türk bayrağı yaktılar, Büyükelçiliğe yürüdüler.

Başkent Atina'da aşırı sağ "Hrisi Avgi" Partisi (Altın Şafak) Başkanı, Milletvekilleri ve sempatizanları Vassilisis Sofias caddesinde dün akşam saatlerinde toplanarak ellerinde Yunan bayraklarıyla Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Yaklaşık 500 kişilik grup motorize ekiple birlikte Türkiye aleyhine sloganlar atarak Türk Büyükelçiliği'ne yürümek istedi. Ancak Büyükelçiliğe giden cadde Çevik Kuvvet ekipleri tarafından araçlarla kapatılmıştı ve grubun geçmesine izin verilmedi.

Bunun üzerine aşırı sağcı grup üyeleri burada Türkiye aleyhine sloganlar atarak, Türk Bayrağı'nı ateşe verdi. "Türkler unutmuyorum, intikam alacağım" diyerek Çevik Kuvvet araçlarının arkasından slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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