

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca 20 Mart'tan sonra Türkiye'den Yunan adalarına geçenlerin iadesi pazartesi günü başlıyor. Ancak Yunan makamları iadelere hazır değil. Kamplarda sığınmacı isyanları çıkmasından da endişe ediliyor.



AB ile Türkiye arasında 18 Mart'ta Brüksel'de uzlaşılan, Ege'de sığınmacı krizinin çözümüne yönelik Ortak Eylem Planı'nda kritik bir aşamaya gelindi. Anlaşma uyarınca Yunanistan, 20 Mart'tan sonra Türkiye'den Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına geçen sığınmacıları pazartesi gününden itibaren iade edecek. Geri gönderilen her sığınmacı karşılığında Avrupa Birliği Türkiye'deki mülteci kamplarından yasal yollarla bir Suriyeli sığınmacıyı kabul edecek. Ancak Yunanistan makamlarının iadelere henüz hazır olmadığı ve sığınmacı kamplarında iade edilmek istemeyenlerin ayaklanma başlatmasından endişe edildiği belirtiliyor.



Reuters haber ajansı, dün Avrupa Komisyonu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Yunanistan'ın ilk 500 kişilik grubu pazartesi gününden itibaren göndereceğini bildirmişti. Ancak İngiliz The Times Gazetesi dün “Yunanistan'ın hazırlıklarını, geri gönderme için belirlenen tarihe kadar yetiştiremeyeceğini ve tarihi gayri resmi olarak ertelediğini” ileri sürdü. Hatta gazeteye göre Yunan yetkililer AB yetkililerinin açıklamalarını görünce “şoke oldular”. Haberde Yunan yetkililerin yalnızca sembolik olarak bir kesim göçmeni Türkiye'ye iade etmeye çalışacağı belirtiliyor.