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yunanistan'da savaş uçağı düştü

YUNANİSTAN'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Yunanistan'da, Eğriboz Yarımadası'nın (Eyvia) kuzeyinde yer alan Skopelos Adası yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 13:54
Puan Ver : Yunanistan'da Savaş Uçağı Düştü(7/10)4


Yunan basını, uçağın eğitim uçuşu sırasında motorunda meydana gelen  teknik arıza nedeniyle düştüğünü, otomatik fırlatma sistemini kullanan pilotun  kurtulduğunu duyurdu.



Kazanın ardından Sakız ve Midilli adalarından havalanan 2 Puma  helikopter ve bölgede seyreden gemiler tarafından arama kurtarma çalışmalarının  başlatıldığı belirtildi.

 



 



kaynak:milliyet








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