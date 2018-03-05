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Yunanistan'da şampiyonluk mücadelesi veren PAOK'a büyük ceza!

YUNANİSTAN'DA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN PAOK'A BÜYÜK CEZA!

Yunanistan Futbol Federasyonu şampiyonluk mücadelesi veren PAOK'a, Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 puan silme ve 2 maç saha kapama cezası verdi.

Tarih : 05 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Yunanistan'da Şampiyonluk Mücadelesi Veren Paok'a Büyük Ceza!(8/10)4

Yunanistan Ligi2nde 2. sırada bulunan ve lider AEK ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren PAOK'a Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından flaş bir ceza geldi.

Geçen hafta Yunanistan Ligi'nde oynanan PAOK - Olympiakos maçında ev sahibi takımın taraftarları sahaya yabancı maddeler fırlatmış, Olympiakos teknik direktörü Oscar Garcia, taraftarların attığı cisimlerin ardından yaralanmıştı. Olayların büyümesinin ardından hakem, maçı ertelemişti.

LİDERİN 5 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Yunanistan Futbol Federasyonu ise, PAOK'a, Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 puan silme ve 2 maç saha kapama cezası verdi.

Bitime 6 hafta kala aldığı cezayla birlikte lider AEK'nın 5 puan gerisine düşen PAOK, bu hafta ise AEK ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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