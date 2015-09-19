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Yunanistan'da pazar günü genel seçim yapılacak

YUNANİSTAN'DA PAZAR GÜNÜ GENEL SEÇİM YAPILACAK

Yunanistan'da, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) lideri eski BaşbakanAleksis Çipras, pazar günü yapılacak genel seçimlerdeki ikilemin ülkenin tekrar eski günlere dönüp dönmeyeceği konusu olduğunu belirtti

Tarih : 19 Eylül 2015, 09:42
Puan Ver : Yunanistan'da Pazar Günü Genel Seçim Yapılacak(6/10)5


Çipras, Pazar günü yapılacak erken seçim öncesi başkent Atina'daki Sintagma meydanında yaptığı son konuşmada, SYRIZA hükümetinin 7 aylık iktidarı boyunca zor ekonomik koşullarda baskı ve şantajlara karşı mücadele ettiğini ifade ederek, "Bundan sonra Avrupa hiçbir zaman eski Avrupa olmayacak" dedi.



Yunanistan'daki seçimlerin sonucunun Avrupa'daki gelişmeler için de belirleyici olacağını kaydeden Çipras, "Bloklar oluştu. Bir yanda ilerici güçler, diğer yanda ise muhafazakarlar. Çarpışmalar çok ve sürekli olacak" diye konuştu.



Çipras, SYRIZA'nın, Pazartesi günü Yunan halkının iradesiyle yeniden iktidara geleceğini ve Yunanistan'ı ve Avrupa'yı değiştirmek için başlattığı çabalarını dört yıl daha sürdüreceğini söyledi.








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