

Çipras, Pazar günü yapılacak erken seçim öncesi başkent Atina'daki Sintagma meydanında yaptığı son konuşmada, SYRIZA hükümetinin 7 aylık iktidarı boyunca zor ekonomik koşullarda baskı ve şantajlara karşı mücadele ettiğini ifade ederek, "Bundan sonra Avrupa hiçbir zaman eski Avrupa olmayacak" dedi.







Yunanistan'daki seçimlerin sonucunun Avrupa'daki gelişmeler için de belirleyici olacağını kaydeden Çipras, "Bloklar oluştu. Bir yanda ilerici güçler, diğer yanda ise muhafazakarlar. Çarpışmalar çok ve sürekli olacak" diye konuştu.







Çipras, SYRIZA'nın, Pazartesi günü Yunan halkının iradesiyle yeniden iktidara geleceğini ve Yunanistan'ı ve Avrupa'yı değiştirmek için başlattığı çabalarını dört yıl daha sürdüreceğini söyledi.