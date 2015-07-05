YUNANİSTAN'DA KADER OYLAMASI BAŞLADI
Yunan vatandaşlar kreditörlerin nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları hükümetin kabul edip etmemesi konusunda karar vermek üzere sandığa gitti.Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da erken saatlerde oyunu kullanan isimler arasında yer aldı.
Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar sürecek.
Kayıtlı 9 milyon 855 bin 29 seçmenin olduğu Yunanistan'da 20 bine yakın sandıkta oy kullanılıyor.
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