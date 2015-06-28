

Euro Bölgesi maliye bakanları bu ay sonunda süresi dolan Yunanistan'ın kurtarma programını uzatmayı reddetmesi Yunanistan'ı uçurumun kenarına iyice yaklaştırdı. Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Avrupa Birliği'nin dayattığı tasarruf önlemlerini referanduma götüreceğini açıklaması da belirsizliği iyice artırmış durumda.







Avrupa Merkez Bankası, Yunanistan'a fon akışını artırmayacağını açıkladı.







Habertürk Atina Muhabiri Taki Berbarakis, bankaların kapalı olduğu cumartesi gününden bu yana Yunan vatandaşların ATM'lerde kuyruk oluşturduğu ve çekilen paranın 1.5 milyar euroya ulaştığını söyledi.







Berbarakis Yunanistan'da yaşananlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Sokakta huzursuzluk var ve bu huzursuzluk her geçen gün artıyor. ATM'lerde uzun kuyruklar var. Bazı ATM'lerde kuyruk yok. Çünkü oralarda para bitti. Herkes çekebildiği kadar para çekmeye çalışıyor. Hatta Yunan parlementodaki ATM'de bile para bitti. Kuyruklar sadece bankalarda değil benzin istasyonlarında da kuyruklar var. Kuyrukların nedeni pazartesi bankaların açılıp açılmayacağına yönelik endişeler. Eğer Avrupa Merkez Bankası'nın Yunan bankalarına yaptığı fonlama durdurulursa bankalar pazartesi açılmayabilir. Bir diğer endişe de bankalardan para çekimlerine limit gelme ihtimali. Günlük limit 100-150 euroya inebilir. Kemer sıkma önerileri referanduma götürülecek. 'Hayır' oyu çıkması halinde Yunanistan'ın euro'dan çıkma olasılığı daha da artacak. Kamuyou araştırmalarına göre halkın yüzde 60-65'i Avrupa Birliği içinde olmak istiyor. Referandum sonucu çok büyük bir soru işareti. Durum büyük belirsizlik içinde. IMF'ye salı günü 1.6 milyar euro borç ödemesi var. Bu para yok. Kamu çalışanlarının maaşları zor toplandı. Yarın ya bankalar açılmayacak ya da nakit çekimlere sınırlama getirilecek."