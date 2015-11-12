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yunanistan'da genel grev

YUNANİSTAN'DA GENEL GREV

Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma politikasını protesto etmek amacıyla kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik greve çıktı. Solcu Çipras iktidarında işçiler ilk kez genel grev düzenleniyor.

Tarih : 12 Kasım 2015, 12:01
Puan Ver : Yunanistan'da Genel Grev(6/10)3


Yunanistan'da çalışanlar önde gelen sendikaların çağrısıyla yapılan iş bıraktı. Alexis Tsipras başbakanlığındaki hükümet döneminde ilk kez genel grev düzenleniyor.



Genel grevin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi, iç ve dış hatlarda yapılması programlanan çok sayıdaki seferin iptal edilmesi bekleniyor. Liman çalışanlarının da greve gitmeleri nedeniyle feribot seferleri yapılamıyor.








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