İstanbul dün 17:45'te Marmara Denizi açıklarındaki 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılırken, Ege de bu sabaha karşı 4.2 ile sallandı. Bugün ise TSİ ile 09:10'da Yunanistan'ın batı kıyıları açıklarında 6.5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.