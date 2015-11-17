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yunanistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem

YUNANİSTAN'DA 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul dün 17:45'te Marmara Denizi açıklarındaki 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılırken, Ege de bu sabaha karşı 4.2 ile sallandı. Bugün ise TSİ ile 09:10'da Yunanistan'ın batı kıyıları açıklarında 6.5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Tarih : 17 Kasım 2015, 14:55
Puan Ver : Yunanistan'da 6.5 Büyüklüğünde Deprem(8/10)8


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Yunanistan'ın Lefkada Adası açıklarındaki depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.  



Mora Yarımadası'nın kuzeyinden Yanya bölgesine kadar geniş bir alanda hissedilen depremin merkez üssü ise Nidri'nin 14 kilometre kuzey batısı.



Depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 5 kişi yaralandı.



Adalar Bölgesi Eyalet Başkanı Yardımcısı Dionisis Halikias, Lefkada'nın Vasiliki bölgesinde deprem nedeniyle dağdan kopan kayaların yıktığı evin altında kalan 60 yaşındaki bir kadının ardından Athani bölgesinde yıkılan taş duvarın altında kalan 82 yaşında bir kadının cesedine ulaşıldığını açıkladı.








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