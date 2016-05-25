O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yunanistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

YUNANİSTAN'DA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneydoğusunda 5,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem sonrasında oluşabilecek büyük dalgalara yönelik uyarıda bulunuldu.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 17:33
Puan Ver : Yunanistan'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem(7/10)7


Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneydoğusunda 5,6 büyüklüğünde depremyaşandı.



Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, saat 11.36'da meydana gelen yer sarsıntının denizde 10 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.



Yunan yetkililer, depremin neden olabileceği büyük dalgalara yönelik uyarıda bulundu.



Girit Adası ve çevresinde hissedilen, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem, adada kısa süreli paniğe neden oldu.








Etiketler: Yunanistan  Da  56  Büyüklüğünde  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER