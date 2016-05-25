YUNANİSTAN'DA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneydoğusunda 5,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem sonrasında oluşabilecek büyük dalgalara yönelik uyarıda bulunuldu.
Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneydoğusunda 5,6 büyüklüğünde depremyaşandı.
Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, saat 11.36'da meydana gelen yer sarsıntının denizde 10 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.
Yunan yetkililer, depremin neden olabileceği büyük dalgalara yönelik uyarıda bulundu.
Girit Adası ve çevresinde hissedilen, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem, adada kısa süreli paniğe neden oldu.
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