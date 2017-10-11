Katalonya'nın bağımsızlığını savunan 20 kişilik grup, Yunanistan'ın İspanya Büyükelçiliği'ne zorla girerek broşür bıraktı. Olayın ardından 19 şüpheli gözaltına alındı.

YUNANİSTAN'DAKİ İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GİRDİLER

İspanya Katalonya'daki referandum gerilimi, diğer ülkelere de sıçradı.

Bağımsızlık yanlısı anarşistler, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İspanya Büyükelçiliği'ne girdi.

Reuters haber ajansı, anarşistlerin elçilik binası içine bağımsızlık broşürleri attığını bildiriyor.

YALNIZCA BROŞÜR BIRAKTILAR

Elçilik yetkilileri, binaya 20 kadar kişinin girdiğini ve anarşistlerin içeride bir şeyi kırıp dökmeden yalnızca broşür bıraktığını söyledi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yunan polisi, olayla ilgili 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu anarşist grup, Rouvikonas adıyla biliniyor.

KATALONYA, BAĞIMSIZLIK İLANINI ERTELEMİŞTİ

İspanya'nın doğusundaki özerk yönetim Katalonya'da dün akşam milletvekilleri bağımsızlık bildirgesini imzalamış ancak bağımsızlık ilanı ertelenmişti. Madrid yönetimi, Katalonya'nın hamlesini kabul etmedi ve sert tepki gösterdi.

REFERANDUMDA BAĞIMSIZLIĞA YÜZDE 90'I AŞAN DESTEK ÇIKMIŞTI

1 Ekim'de gerçekleşen tartışmalı referandumda katılım oranı yüzde 42'de kalmış, 'evet' oylarının oranı yüzde 90'ını aşmıştı.

Yunanistan'daki büyükelçilik binasını basma anından görüntüler:

Kaynak: haberinburada