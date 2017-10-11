Deaş, Oğlunu Yakarak Şehit Etmişti! Babanın Sözleri Türkiye'nin Yüreğini Dağladı
98 Yıllık İstanbul Takımı Eyüpspor, İsmini Değiştiriyor
Bakan Albayrak: Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te Devreye Girecek
Bakan Albayrak: Bu Yıl Doğalgaz Kesintisi Olmayan İlk Kış Olacak
Abd Büyükelçisi Bass'tan Yeni Açıklama: Abd Misyonlarında Saklanan Kimse Yok
Meyve Ve Sebzelerin Üzerine Etiket Yapıştırılmayacak
Yerli Yatırımcıların Dolar Satışı, Kurun Yükselişini Durdurdu
Yunanistan'da 20 Kişilik Grup, İspanya Büyükelçiliği'ne Zorla Girerek Broşür Dağıttı
Polisin Vurduğu Savcının Sağlık Durumuyla İlgili Başhekimden Açıklama: Gayet İyi
Türkiye'ye Girişi Yasaklanan İki Abd'li Basketbolcuya Vize Çıktı
Altın Güne Düşüşle Başladı! İşte Çeyrekte Son Durum
Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı Oyuncularına Ev Hediye Etti
Madalyalı Milli Güreşçi Cenk İldem, Silahlı Saldırıya Uğradı
Fıfa, Pakistan'ı Tüm Organizasyonlardan Men Etti
Emeklilerin Ocak Zammı 212 Lirayı Bulacak
Cengiz İçin Roma'ya Resmi Teklif Geldi
Rusya'dan Abd'li Diplomatlar İçin Yeni Hamle! Kota Geliyor
2 Yıl Önce El Üstünde Tutulan Arda Turan, Şimdi Dibe Vurdu
Tff Başkanı Demirören, Avrupa Şampiyonu Ampute Takıma Prim Verecek
Abd, 31 Yıl Sonra Dünya Kupasına Katılamadı

Yunanistan'da 20 Kişilik Grup, İspanya Büyükelçiliği'ne Zorla Girerek Broşür Dağıttı

YUNANİSTAN'DA 20 KİŞİLİK GRUP, İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ZORLA GİREREK BROŞÜR DAĞITTI

Yunanistan'da, Katalonya'nın bağımsızlığını savunan 20 kişilik grup, zorla girdikleri İspanya Büyükelçiliği'ne bağımsızlık söylemleri yazan broşürler bırakarak afişler astı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Yunanistan'da 20 Kişilik Grup, İspanya Büyükelçiliği'ne Zorla Girerek Broşür Dağıttı(8/10)4

Katalonya'nın bağımsızlığını savunan 20 kişilik grup, Yunanistan'ın İspanya Büyükelçiliği'ne zorla girerek broşür bıraktı. Olayın ardından 19 şüpheli gözaltına alındı.

YUNANİSTAN'DAKİ İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GİRDİLER

İspanya Katalonya'daki referandum gerilimi, diğer ülkelere de sıçradı.

Bağımsızlık yanlısı anarşistler, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İspanya Büyükelçiliği'ne girdi.

Reuters haber ajansı, anarşistlerin elçilik binası içine bağımsızlık broşürleri attığını bildiriyor.

YALNIZCA BROŞÜR BIRAKTILAR

Elçilik yetkilileri, binaya 20 kadar kişinin girdiğini ve anarşistlerin içeride bir şeyi kırıp dökmeden yalnızca broşür bıraktığını söyledi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yunan polisi, olayla ilgili 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu anarşist grup, Rouvikonas adıyla biliniyor.

KATALONYA, BAĞIMSIZLIK İLANINI ERTELEMİŞTİ

İspanya'nın doğusundaki özerk yönetim Katalonya'da dün akşam milletvekilleri bağımsızlık bildirgesini imzalamış ancak bağımsızlık ilanı ertelenmişti. Madrid yönetimi, Katalonya'nın hamlesini kabul etmedi ve sert tepki gösterdi.

REFERANDUMDA BAĞIMSIZLIĞA YÜZDE 90'I AŞAN DESTEK ÇIKMIŞTI

1 Ekim'de gerçekleşen tartışmalı referandumda katılım oranı yüzde 42'de kalmış, 'evet' oylarının oranı yüzde 90'ını aşmıştı.

Yunanistan'daki büyükelçilik binasını basma anından görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yunanistan  Da  20  Kişilik  Grup  İspanya  Büyükelçiliği  Ne  Zorla  Girerek  Broşür  
Dağıttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER