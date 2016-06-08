

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ayasofya'da Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim okunmasını kınayan açıklamasına tepki göstererek, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması kabul edilemez niteliktedir" dedi.







Sözcü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ayasofya'da Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim okunmasını kınayan açıklaması ile ilgili bir soru üzerine, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın TRT Diyanet TV'nin Ramazan ayı boyunca Ayasofya'da yayınlayacağı 'Bereket Vakti Ayasofya' adlı sahur programına ilişkin yaptığı açıklama kabul edilemez niteliktedir. Başkentinde yıllardır cami yapılmasına izin vermeyen, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlüklerine sürekli müdahale eden ve İslam karşıtlığını çağdaşlıkla karıştıran Yunanistan'ı üslubunda ve açıklamalarında aklı selime davet ediyoruz. Bu bağlamda çağdaş, demokratik ve laik toplumların değerleri arasında başka dinlere ve ibadetlerine saygının da bulunduğunu hatırlatmak isteriz" diye konuştu.