YUNANİSTAN'A KOŞARAK GEÇEN ADANALI HAKKINDA KARAR VERİLDİ
Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan tarafına geçen Adanalı gözaltına alındı. Yunan mahkemesinde, çocuklarının İsveç'te olduğunu ve yanlarına gitmek için sınırı geçtiğini söylediği belirtildi
Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan tarafına geçtiği için gözaltına alınan ve adı açıklanmayan Türk vatandaşına mahkeme tarafından Yunanistan'a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla 4 ay hapis cezasının yanı sıra bin 500 Euro para cezası verildiği öğrenildi.
İSVEÇ'E ÇOCUKLARININ YANINA GİTMEK İSTEMİŞ
Yunan basınına göre alkollü olduğu için ayılması beklenen Türk vatandaşının ifadesinin ardından çıkarıldığı Kumçiftlik (Orestiada) Suçüstü Mahkemesi'nde çocuklarının İsveç'te olduğunu ve yanına gitmek için sınırı geçmeye çalıştığını söylediği belirtildi.Yunan basınına yansıyan mahkeme çıkışı fotoğraflarında Türk vatandaşının ellerinin önde kelepçeli olduğu görüldü.
Kaynak: haberinburada
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