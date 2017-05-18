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yunanistan'a kaçmak isteyen pkk'lılar sınırda yakalandı!

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN PKK'LILAR SINIRDA YAKALANDI!

Edirne İpsala'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Yakalananlardan Z.Ö.'nün PKK'nın bombalı saldırısıyla ilgili tutuksuz yargılandığı, A.A. ve D.T.'nin ise haklarında PKK terör örgütü üyeliğinden soruşturma bulunduğu belirlendi

Tarih : 18 Mayıs 2017, 14:41
Puan Ver : Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Pkk'lılar Sınırda Yakalandı!(7/10)4


Edirne'nin Yunanistan'a sınır İpsala ilçesinin Yenikarpuzlu beldesinde devriye gezen jandarma, İ.E.'nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yasadışı yollardan yurt dışına çıkacakları tespit edilen araçtaki kişiler üzerinde inceleme yapıldı.



ÜZERİNDEN SAHTE PASAPORT ÇIKTI



Şüphelilerden Z.Ö.'nün (44) Diyarbakır'da geçen yıl servis aracına bombalı araçla PKK saldırısı sonucu 7 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili davada tutuksuz yargılandığı ancak yurt dışına çıkış yasağı olduğu; diğer şüpheliler A.A. (44) ve D.T. (42) hakkında da terör örgütü PKK soruşturması olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda ise Z.Ö. adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu, sahte kimlik, 4 bin 810 euro, 4 cep telefonu ele geçirildi.



İpsala Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüphelilerden Z.Ö, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak ve resmi belgede sahtecilik´ suçlarından diğer şüpheliler ise ‘terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlarından gözaltına alındı.



 



kaynak:posta








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