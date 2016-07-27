YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ SUBAYLARIN İLTİCA TALEBİ 19 AĞUSTOS'A ERTELENDİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin siyasi sığınma taleplerine ilişkin mülakatları, avukatlarının talebi üzerine yaklaşık bir ay ertelendi. Askerlerin avukatlarından İllia Marinaki, mülakatların 19-25 Ağustos'ta gerçekleşeceğini söyledi.
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