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YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ SUBAYLARIN İLTİCA TALEBİ 19 AĞUSTOS'A ERTELENDİ


YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ SUBAYLARIN İLTİCA TALEBİ 19 AĞUSTOS'A ERTELENDİ
Tarih : 27 Temmuz 2016, 10:25
Puan Ver : Yunanistan'a Kaçan Darbeci Subayların İltica Talebi 19 Ağustos'a Ertelendi(8/10)8


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine  katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin siyasi sığınma taleplerine ilişkin  mülakatları, avukatlarının talebi üzerine yaklaşık bir ay ertelendi. Askerlerin avukatlarından İllia Marinaki, mülakatların 19-25  Ağustos'ta gerçekleşeceğini söyledi.








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