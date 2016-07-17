Türkiye'deki darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeci asker Yunan güvenlik güçlerine teslim oldu.



Üniformaları çıkartılan ve birbirlerine kelepçelenen darbeci askerler, 'Ülkeye kaçak girmek' ve 'İki ülke arasındaki dostluğu tehlikeye sokmak' suçundan savcı karşısına çıkarıldı. Haklarında 'iki ülke dostluğunu bozma' suçlaması düşen 8 subayın, yarın 'ülkeye kaçak girmek' suçundan suçüstü mahkemesine çıkarılmasına karar verildi.



YARIN MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR







Darbeci 8 askerin Dedeağaç Savcılığı'ndaki işlemleri öğle saatlerinde tamamlandı. Haklarında 'iki ülke dostluğunu bozma' suçlaması düşen 8 subayın, yarın 'ülkeye kaçak girmek' suçundan suçüstü mahkemesine çıkarılmasına karar verildi.







Darbe girişiminin ardından Sikorsky tipi askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç Havalimanı'na iniş yapan 8 askerin rütbeleri sökülmüş, darbe girişimine katılan askerler Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.