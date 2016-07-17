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Yunanistan'a kaçan darbeci askerler yarın hakim karşısına çıkacak

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ ASKERLER YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Türkiye'deki darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeci asker Yunan güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tarih : 17 Temmuz 2016, 13:41
Puan Ver : Yunanistan'a Kaçan Darbeci Askerler Yarın Hakim Karşısına Çıkacak(8/10)9


Üniformaları çıkartılan ve birbirlerine kelepçelenen darbeci askerler, 'Ülkeye kaçak girmek' ve 'İki ülke arasındaki dostluğu tehlikeye sokmak' suçundan savcı karşısına çıkarıldı. Haklarında 'iki ülke dostluğunu bozma' suçlaması düşen 8 subayın, yarın 'ülkeye kaçak girmek' suçundan suçüstü mahkemesine çıkarılmasına karar verildi.



YARIN MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR



Darbeci 8 askerin Dedeağaç Savcılığı'ndaki işlemleri öğle saatlerinde tamamlandı. Haklarında 'iki ülke dostluğunu bozma' suçlaması düşen 8 subayın, yarın 'ülkeye kaçak girmek' suçundan suçüstü mahkemesine çıkarılmasına karar verildi.



Darbe girişiminin ardından Sikorsky tipi askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç Havalimanı'na iniş yapan 8 askerin rütbeleri sökülmüş, darbe girişimine katılan askerler Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.








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