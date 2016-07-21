YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLERİN CEZASI KESİLDİ
Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Dedeağaç adliyesindeki duruşması sona erdi. Askerlere, ülkeye yasa dışı girmek suçundan ikişer ay hapis cezası verildi.
Bugün saat 12.05 başlayan sorguda, binbaşı Süleyman Büyük, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban ve bir başçavuşun sorguları tamamlandı, mahkeme karara bağladı. 8 darbeci askere, ülkeye yasa dışı girmek suçundan ikişer ay hapis cezası verildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki mahkemeye getirilen iki binbaşı, dört yüzbaşı ve iki başçavuş; Yunanistan'a yasa dışı giriş yapma suçundan yargılanıyordu.
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