

Bugün saat 12.05 başlayan sorguda, binbaşı Süleyman Büyük, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban ve bir başçavuşun sorguları tamamlandı, mahkeme karara bağladı. 8 darbeci askere, ülkeye yasa dışı girmek suçundan ikişer ay hapis cezası verildi.







Yoğun güvenlik önlemleri altında Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki mahkemeye getirilen iki binbaşı, dört yüzbaşı ve iki başçavuş; Yunanistan'a yasa dışı giriş yapma suçundan yargılanıyordu.