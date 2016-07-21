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yunanistan'a kaçan askerlerin cezası kesildi

YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLERİN CEZASI KESİLDİ

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Dedeağaç adliyesindeki duruşması sona erdi. Askerlere, ülkeye yasa dışı girmek suçundan ikişer ay hapis cezası verildi.

Tarih : 21 Temmuz 2016, 17:18
Puan Ver : Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Cezası Kesildi(8/10)9


Bugün saat 12.05 başlayan sorguda, binbaşı Süleyman Büyük, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban ve bir başçavuşun sorguları tamamlandı, mahkeme karara bağladı. 8 darbeci askere, ülkeye yasa dışı girmek suçundan ikişer ay hapis cezası verildi.



Yoğun güvenlik önlemleri altında Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki mahkemeye getirilen iki binbaşı, dört yüzbaşı ve iki başçavuş; Yunanistan'a yasa dışı giriş yapma suçundan yargılanıyordu.








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