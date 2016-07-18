

Darbe girişimine katıldıkları tahmin edilen ve helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan sekiz Türk askeri, dün sabah savunmalarını üstlenen avukatları eşliğinde savcılığa sevk edildi. Sekiz asker, rütbelerini sökerek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.







Dedeağaç Savcısı Ana Nikitopulu tarafından ‘ülkeye kaçak girmek' ve 'iki ülke arasındaki dostluğu tehlikeye sokmak' suçlaması ile ifadeleri alınan askerler bir saat boyunca sorgulandı. İkisi 39, biri de 35 yaşında üç binbaşı; ikisi 36 ve biri 34 yaşında üç yüzbaşı ve 37 ile 41 yaşlarında iki astsubay İstanbul'da, Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaptıklarını belirtti. Askerler ifadelerinde, “Biz bir şey bilmiyorduk, komutanlarımızın emirlerine itaat ettik. Biz İstanbul dışında iki helikopterle iniş yaptık, yaralı taşımakta olduğumuz bir anda bize ateş etmeye başladılar. Çatışma vardı, yaralananları, öldürülenleri görüyorduk. Bizi de öldüreceklerini sandık. En yakın havaalanı Dedeağaç Havaalanı'ydı. Oraya hareket etmeye karar verdik” dediler. Askerler Türkiye'deki aileleri için ise endişe ettiklerini anlattılar. Dosyayı inceleyen Savcı, sanıklar hakkındaki 'iki ülke arasındaki dostluğu bozmak' yönündeki suçmayı kaldırarak, bugün Suçüstü Mahkemesi'ne sadece 'sınırı kaçak olarak geçmek' suçlaması ile çıkmalarına karar verdi.







Dedeağaç'ta savcılık sorgusundan sonra açıklama yapan darbeci subayların avukatları, savcının iki ülke arasındaki dostluğu bozmak yönündeki suçlamayı kaldırmasının sanıklar açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Avukatlar, “Bu suçlamanın kaldırılması sığınma talebinin kabul edilmesine yol açacağını düşünüyoruz. Sadece aileleri için endişe ediyorlar” dedi. Darbe girişimine katıldıkları tahmin edilen sekiz kişinin iltica başvurularının incelenmesine pazartesi günü başlanacak. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 8 askerşn iadesi için gerekenin yapılacağını belirtmişti.







Helikopter geri getirildi







Başarısız darbe girişimi sonrasında Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki bir piste iniş yapan Türk askeri helikopteri, Türkiye'ye geri getirildi. Kara Şahin tipi askeri helikopteri almak için cumartesi akşam saatlerinde bir başka Türk askeri helikopteri Dedeağaç'a iniş yaptı. Gelen ekip helikopterde incelemelerde bulunduktan sonra Türkiye‘ye geri götürdü.