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yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker mahkemede

YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 DARBECİ ASKER MAHKEMEDE

Yunanistan'a helikopterle kaçan 8 darbeci asker Suçüstü Mahkemesi'ne çıkarılmaz üzere adliyeye getirildi.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 14:07
Puan Ver : Yunanistan'a Kaçan 8 Darbeci Asker Mahkemede(6/10)8


Darbe girişiminde sonra helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeci asker gözaltında tutuldukları Fere Polis Merkezi'nden alınarak Suçüstü Mahkemesi'ne çıkarılmak üzerek adliyeye getirildi.



Başbakan Binali Yıldırım'ı dün telefonla arayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de kalkışmaya katılan ve helikopterle Dedeağaç'a kaçan askerlerin iadesine ilişkin sürecin başlatıldığını belirtmişti.



Görüşmede Yunanistan Başbakanı Çipras, Başbakan Binali Yıldırım'a, "15 Temmuz akşamı Türkiye'nin anayasal düzenine karşı girişilen kalkışma eyleminin akim bırakılması" nedeniyle Türk halkını ve hükümetine tebrik ettiklerini iletmişti.



Darbe girişimi sonrasında bir grup asker helikopterle Yunanistan'a geçmişti. Yunanistan makamlarına teslim olan ve sığınma hakkı talep eden 3 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 2 başçavuş Yunan makamları tarafından tutuklanmıştı.



Dedeağaç polis merkezindeki sorgusunda askerler, darbeyle ilgilerinin olmadığını, helikopterle yaralı taşıdıklarını iddia etmişti.



Türkiye gibi darbe geçmişi olan Yunanistan'ın askerlerin sığınma talebini reddetmesi ve askerleri Türkiye'ye iade etmesi bekleniyor.



Kaçan 8 askerin götürdüğü helikopter ise, Türkiye'den giden askeri heyete teslim edildi.








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