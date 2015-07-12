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YUNANİSTAN'A BİR KÖTÜ HABER DAHA


YUNANİSTAN'A BİR KÖTÜ HABER DAHA
Tarih : 12 Temmuz 2015, 12:20
Puan Ver : Yunanistan'a Bir Kötü Haber Daha(9/10)9


Brüksel'deki maliye bakanlarının 8 saati aşan toplantısı sonuçsuz kalırken bugünkü AB Zirvesi öncesinde yeni bir toplantı yapılacağı açıklandı.



Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, toplantının ardından yaptığı kısa açıklamada "Yunanistan'ın teklifini derinlemesine konuştuk. Kredibilite ve güven meselelerini tartıştık. Hala çok zor fakat çalışmalar hala ilerliyor" dedi.



Son 5 yılda toplam 240 milyar euroluk 2 kurtarma paketine rağmen ekonomisini düzlüğe çıkaramayan Yunanistan 3 yıllık üçüncü bir kurtarma paketi için kreditörlerden 53,5 milyar euro talep ediyor.



Atina'nın bunun karşılığında taahhüt ettiği emeklilik reformu, vergileri artırma ve yeni özelleştirmeler dahil bir dizi kemer sıkma önlemini içeren reform paketi gecikmiş ve yetersiz bir adım olarak değerlendiriliyor.



Yunanistan'ın 5 Temmuz'da düzenlenen referandumda kreditörlerin şartlarını reddetmesi üzerine Salı günü Brüksel'de toplanan Avro Bölgesi liderleri yeni kurtarma paketi için Atina'ya 5 gün süre tanımıştı.








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