O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

YUNANİSTAN'A 86 MİLYAR EURO


YUNANİSTAN'A 86 MİLYAR EURO
Tarih : 13 Temmuz 2015, 13:08
Puan Ver : Yunanistan'a 86 Milyar Euro(10/10)11


Brüksel'de 17 saat süren Yunanistan'ı iflastan kurtarma maratonu uzlaşmayla sonuçlandı. Gece boyu süren müzakerelerden sonra uzlaşma haberini ilk olarak, sabah saat 8.45'te Belçika Başbakanı Charles Michel, Tweetle dünyaya duyurdu.



Belçika Başbakanı'nın Tweet'i sadece bir sözcükten ibaretti: “Uzlaşıldı.”



Hemen ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Polonya Başbakanı Donald Tusk'un Tweet'i geldi. Tusk “Eurogroup Zirvesi oybirliğiyle uzlaşmaya vardı.



Yunanistan'a AB Kurtarma Şmsiyesi (ESM) programı için herşeyl tamam” dedi. Bu iki Tweet'in ardından AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker sahneye çıktı. Juncker Yunanistan için “Euro'dan çıkış yok” dedi.








Etiketler: Yunanistan  A  86  Milyar  Euro    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER