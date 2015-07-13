YUNANİSTAN'A 86 MİLYAR EURO
Brüksel'de 17 saat süren Yunanistan'ı iflastan kurtarma maratonu uzlaşmayla sonuçlandı. Gece boyu süren müzakerelerden sonra uzlaşma haberini ilk olarak, sabah saat 8.45'te Belçika Başbakanı Charles Michel, Tweetle dünyaya duyurdu.
Belçika Başbakanı'nın Tweet'i sadece bir sözcükten ibaretti: “Uzlaşıldı.”
Hemen ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Polonya Başbakanı Donald Tusk'un Tweet'i geldi. Tusk “Eurogroup Zirvesi oybirliğiyle uzlaşmaya vardı.
Yunanistan'a AB Kurtarma Şmsiyesi (ESM) programı için herşeyl tamam” dedi. Bu iki Tweet'in ardından AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker sahneye çıktı. Juncker Yunanistan için “Euro'dan çıkış yok” dedi.
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