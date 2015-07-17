YUNANİSTAN YANIYOR: FRANSA VE İTALYA'DAN YARDIM TALEBİ
Yunanistan'ın Mora yarımadasındaki sahil kasabası Lakonia'da sabaha karşı patlak veren büyük yangın sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sebebiyle öğlen saatlerinde 4 köy boşaltıldı.
Yunanistan'ın Mora yarımadasındaki sahil kasabası Lakonia'da sabaha karşı patlak veren büyük yangın sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sebebiyle öğlen saatlerinde 4 köy boşaltıldı. Farklı bölgelerde patlak veren yangınlar sebebiyle Atina, Fransa ve İtalya'dan yardım çağrısında bulundu.
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