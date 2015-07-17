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yunanistan yanıyor: fransa ve italya'dan yardım talebi

YUNANİSTAN YANIYOR: FRANSA VE İTALYA'DAN YARDIM TALEBİ

Yunanistan'ın Mora yarımadasındaki sahil kasabası Lakonia'da sabaha karşı patlak veren büyük yangın sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sebebiyle öğlen saatlerinde 4 köy boşaltıldı.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 18:53
Puan Ver : Yunanistan Yanıyor: Fransa Ve İtalya'dan Yardım Talebi(9/10)9


Yunanistan'ın Mora yarımadasındaki sahil kasabası Lakonia'da sabaha karşı patlak veren büyük yangın sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sebebiyle öğlen saatlerinde 4 köy boşaltıldı. Farklı bölgelerde patlak veren yangınlar sebebiyle Atina, Fransa ve İtalya'dan yardım çağrısında bulundu.








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