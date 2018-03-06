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YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN İSTEDİĞİ DHKP-C'Lİ TERÖRİSTİ VERMEYİ REDDETTİ


Yunanistan, Türkiye'nin istediği DHKP-C'li teröristi vermeyi reddetti
Tarih : 06 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Yunanistan, Türkiye'nin İstediği Dhkp-C'li Teröristi Vermeyi Reddetti(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyareti öncesi 9 DHKP-C üyesi tutuklanmıştı. Türkiye aralarında Naci Özpolat'ında bulunduğu terör örgütü üyelerinin iadelerini talep etmişti. Bugün, mahkeme Özpolat'ın iade talebini reddetti.

Bir ay önce aynı mahkeme yine DHKP-C üyesi Mehmet Doğan için Türkiye'nin iade talebini reddetmişti.

İADE TALEBİNE RET KARARI

Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, sanık Özpolat'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine red karar verdi.

Savcı mütalaasında, Özpolat'ın, hakkındaki iade talebinin dışındaki suçlardan da yargılanabileceği ve iadeye ilişkin gerekli koşulların bulunmadığı gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş verdi.

Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi.

Yunan yargısı, ocak ayında da bir diğer örgüt üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebini reddetmişti.

9 DHKP-C ÜYESİ TUTUKLANMIŞTI

Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

ERDOĞAN'A SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.

Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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