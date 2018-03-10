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Yunanistan-Türkiye Sınırında İki Alman Gazeteci Gözaltına Alındı

YUNANİSTAN-TÜRKİYE SINIRINDA İKİ ALMAN GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Yunanistan-Türkiye sınırındaki yasak bölgede bulundukları belirtilen iki Alman gazeteci, gözaltına alındı.

Tarih : 10 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Yunanistan-Türkiye Sınırında İki Alman Gazeteci Gözaltına Alındı(8/10)4

Yunanistan'da Türkiye sınırında yakın bir bölgede 31 ve 33 yaşlarında iki Alman gazeteci gözaltına alındı

ARD TELEVİZYONU İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Almanya'nın Atina Büyükelçiliği tarafından Cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, gazetecilerin Alman ARD televizyonu için çalıştıklarını belirttikleri ve bölgede Almanya'dan geri dönen mültecilerle ilgili bir haber hazırlamayı amaçladıklarını söyledikleri belirtildi.

İZİN ALMADAN GİTMİŞLER

Gazetecilerin bölgeye gerekli çekim iznini almadan gittikleri kaydedildi.

ALMANYA: DİPLOMATİK OLARAK YÖNETİYORUZ

Ancak gazetecilerin ARD için çalışıp çalışmadıklarının henüz teyit edilmediği belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma gecesi Berlin'de yapılan açıklamada, vakadan haberdar olunduğu ve sürecin Almanya tarafından "diplomatik olarak yönetildiği" kaydedildi.

GÖÇMENLERİN SIK KULLANDIĞI BİR ROTA

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki söz konusu bölge, sıklıkla kullanılan mülteci rotalarından biri. Çok sayıda göçmen, sınırdaki Evros nehri üzerinden Türkiye'den Yunanistan'a geçerek oradan Orta Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor.

AYNI BÖLGEDE İKİ YUNAN ASKERİ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Bir hafta önce aynı bölgede iki Yunan askeri "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden askerlerin tahliye talebi, mahkeme tarafından reddedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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