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yunanistan sandık başında

YUNANİSTAN SANDIK BAŞINDA

Yunanistan'da yapılan referandum için oy verme işlemi sona erdi

Tarih : 05 Temmuz 2015, 19:44
Puan Ver : Yunanistan Sandık Başında(9/10)11


Yunanistan'da kreditörlerin teklif ettiği önlemler paketiyle ilgili referandumda oy verme işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi.



Son kamuoyu yoklamalarına göre 'Evet' oyları yüzde 45,5 ile yüzde 50,5 arasında 'hayır'oyları ise yüzde49 ila yüzde 54,4 oranında.



Yunan vatandaşlar kreditörlerin nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları hükümetin kabul edip etmemesi konusunda karar vermek üzere sandığa gitti.



Sonuçların Türkiye saati ile 21'de netleşmesi bekleniyor.








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