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yunanistan resmen batabilir

YUNANİSTAN RESMEN BATABİLİR

Yunanistan ile Eurogroup arasında yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Ülke haziran ayında bir kez daha iflas etme riskiyle karşı karşıya.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 16:37
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Yunanistan'ın Haziran ayında kreditörlerine 7.3 milyar euro ödeme yapması gerekiyor. Çipras hükümeti ödeme yapabilmek için yılbaşından bu yana emekli maaşlarından ciddi kesintiler yaparken vergileri de büyük oranda yükseltti.



7 saat süren görüşme sonucu anlaşma çıkmazken Yunanistan'ın kurtarma programı 2018'de bitecek.



Eurogroup Başkanı Jerome Dissjelbloem, “Eğer biraz daha zaman geçerse IMF programı üzerinde anlaşacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.



 



kaynak:milliyet








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