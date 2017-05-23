YUNANİSTAN RESMEN BATABİLİR
Yunanistan ile Eurogroup arasında yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Ülke haziran ayında bir kez daha iflas etme riskiyle karşı karşıya.
Yunanistan'ın Haziran ayında kreditörlerine 7.3 milyar euro ödeme yapması gerekiyor. Çipras hükümeti ödeme yapabilmek için yılbaşından bu yana emekli maaşlarından ciddi kesintiler yaparken vergileri de büyük oranda yükseltti.
7 saat süren görüşme sonucu anlaşma çıkmazken Yunanistan'ın kurtarma programı 2018'de bitecek.
Eurogroup Başkanı Jerome Dissjelbloem, “Eğer biraz daha zaman geçerse IMF programı üzerinde anlaşacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
kaynak:milliyet
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