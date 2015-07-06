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yunanistan maliye bakanı varoufakis istifa etti

YUNANİSTAN MALİYE BAKANI VAROUFAKİS İSTİFA ETTİ

Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis istifa ettiğini açıkladı... Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis daha önce ise "Referandumdan evet oyu çıkarsa derhal istifa ederim" demişti.

Tarih : 06 Temmuz 2015, 10:15
Puan Ver : Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis İstifa Etti(9/10)6


Varoufakis, referandumdan, Yunan halkının Avrupa'nın sunacağı şartların kabul edilmesine "evet" demesi durumunda, 'derhal' istifa edeceğini açıklamıştı. Maliye Bakanı, Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasını kapsamayan bir progrman altına imza atıp atmayacağı yönündeki soruya ise "Kolumu kesmeyi tercih ederim" dedi.

Syriza Partisi, referandumdan "hayır" oyunun çıkmasını istiyordu. Sandıklardan da büyük farkla 'hayır' oyu çıktı. Bu sabah gelen açıklama şaşkınlık yarattı.








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