Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis istifa ettiğini açıkladı... Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis daha önce ise "Referandumdan evet oyu çıkarsa derhal istifa ederim" demişti.



Varoufakis, referandumdan, Yunan halkının Avrupa'nın sunacağı şartların kabul edilmesine "evet" demesi durumunda, 'derhal' istifa edeceğini açıklamıştı. Maliye Bakanı, Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasını kapsamayan bir progrman altına imza atıp atmayacağı yönündeki soruya ise "Kolumu kesmeyi tercih ederim" dedi.



Syriza Partisi, referandumdan "hayır" oyunun çıkmasını istiyordu. Sandıklardan da büyük farkla 'hayır' oyu çıktı. Bu sabah gelen açıklama şaşkınlık yarattı.