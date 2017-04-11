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yunanistan kapıları açtı, geçişler başladı!

YUNANİSTAN KAPILARI AÇTI, GEÇİŞLER BAŞLADI!

Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik geçişler Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeniden başladı. 200 yerli ve yabancı turist Yunanistan'ın Kos Adası'na geçiş yaptı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:22
Puan Ver : Yunanistan Kapıları Açtı, Geçişler Başladı!(10/10)7


Avrupa Birliği (AB) tarafından 3 ay önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki kapı vize uygulaması iptal edilerek günübirlik geçişler yasaklanmıştı. AB'nin günübirlik kapı vize uygulamasını iptal etmesi Yunan turizmcileri ise çok kızdırmıştı.



Bunun üzerine Yunan hükümeti, AB'ye yeniden başvurarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki günübirlik geçişlerin yeniden başlamasını istemişti. AB komisyonuna yeniden taşınan kapı vize görüşmeleri geçtiğimiz ay olumlu olarak sonuçlandı. Bunun üzerine Yunan kapıları Türkiye'ye yeniden açıldı.



 



kaynak:milliyet








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