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YUNANİSTAN İÇİN SON DAKİKA TEKLİFİ !


YUNANİSTAN İÇİN SON DAKİKA TEKLİFİ !
Tarih : 30 Haziran 2015, 12:42
Puan Ver : Yunanistan İçin Son Dakika Teklifi !(8/10)10


Konuya yakın kaynaklar, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bugün IMF'ye olan borçlarında temerrüte düşmeden önce Yunanistan'a yeni bir son dakika teklifi yaptığını belirtiyor. Başbakan Çipras ise pazar günkü referandumda evet çıkarsa istifa edeceğini açıkladı. Gelen son haberlerde Yunan gazeteler, Çipras'ın Brüksel'e Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'in son mali yardım teklifini değerlendiriğini söyledi.



Avrupa Birliği ve Yunanistan'dan kaynakların aktardıklarına göre teklif çerçevesinde Tsipras'ın euro bölgesi maliye bakanlarının toplanmasına imkan verecek şekilde bugün yazılı olumlu cevap vermesi ve 5 Temmuz'da yapılması planlanan referandumda teklif lehine kampanya yapması isteniyor.



Fakat Tsipras'ın daha önce Yunanistan'a "hakaret" olarak tanımlayarak defalarca reddettiği mali yardım teklifini kabul edeceğine dair fazla sinyal gelmedi.








Etiketler: Yunanistan  İçin  Son  Dakika  Teklifi      haber

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