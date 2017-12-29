Yunanistan'da kinmliği henüz belirlenemeyen kişiler Futbol Federasyonu Başkanı Vangelis Grammenos'a içinde mermi bulunan mektup gönderdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, federasyonun başkent Atina'nın Gudi semtindeki merkez binasına ulaşan pakette Grammenos'a yönelik tehdit ifadeleri bulunan üç sayfalık bir mektup da olduğu ortaya çıktı.

BAZI KULÜPLERE İMTİYAZLI DAVRANMAKLA SUÇLADILAR

"Papadopulos" imzası ile Pire'den gönderildiği belirlenen mektupta Grammenos'u bazı futbol kulüplerine imtiyazlı davranmakla suçladılar

MEKTUBU TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ İNCELEMEYE ALDI

Posta ile gönderilen mektuP terörle mücadele ekiplerince incelemeye alındı.

Kaynak: haberinburada